اليوم السابع
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حفل تنصيب الرئيس السيسى.. خطاب تاريخي للرئيس عقب حلف اليمين

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:40 ص
حفل تنصيب الرئيس السيسى.. خطاب تاريخي للرئيس عقب حلف اليمين مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة
كتب كامل كامل

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يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام أعضاء مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية، لولاية جديدة، ويعقب ذلك إلقائه خطابا تاريخيا أمام أعضاء مجلس النواب، والذى يكون بمثابة رؤية وخطة عمل للمرحلة الجديدة، كما يتضمن الخطاب التأكيد على سياسات الدولة المصرية في الداخل والخارج، كما يشمل رؤية القيادة السياسية كاملة الفترة المقبلة.

وبعد الانتهاء يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، ويُغادر الرئيس القاعة بينما يُعزَف السلام الجمهورى فى حرم البرلمان.

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.

وطبقا لنص المادة 144 من الدستور، فإنه يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

ويستمر توافد النواب إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لحضور الجلسة الخاصة، لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية  لفترة ولاية جديدة.







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