اليوم السابع
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حفل تنصيب الرئيس السيسى.. بدء مراسم أداء حلف اليمين الدستورية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:05 ص
حفل تنصيب الرئيس السيسى.. بدء مراسم أداء حلف اليمين الدستورية بدء مراسم أداء حلف اليمين الدستورية
كتب كامل كامل

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بدأت مراسم حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى أداء اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وذلك ببدء السلام الجمهوري وتحية العلم المصري.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين المنصوص عليها دستوريا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ثم تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بـ تنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه».

 

 







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