جوتيريش يشدد على حرمة المبانى الدبلوماسية والقنصلية ووجوب احترام الموظفين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشدد على حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية ووجوب احترام الموظفين في جميع الحالات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وذكرت صحيفة "إي يو أوبزرفر" الأوروبية أن المفوضية الأوروبية ينتظر "توضيحا" من إسرائيل بشأن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة تابعين للمنظمة الخيرية العالمية المطبخ العالمى.

وقالت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة، إن غارة جوية إسرائيلية أمس الاثنين أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، وذلك بعد أن أوقفت عملياتها على الفور في قطاع غزة - وكان القتلى السبعة من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، ومواطن مزدوج الجنسية أمريكي-كندي ومن فلسطين.