اليوم السابع
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تنصيب الرئيس السيسى.. توافد النواب على مقر المجلس استعدادا لحلف اليمين

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 08:58 ص
تنصيب الرئيس السيسى.. توافد النواب على مقر المجلس استعدادا لحلف اليمين توافد النواب على البرلمان فى العاصمة الإدارية الجديدة
كتب كامل كامل

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استمر توافد النواب إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لحضور الجلسة الخاصة، لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية  لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى أداء اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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