ترامب يدفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار في قضية احتيال

أحمد علوى

ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال.

ترامب يدفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار في قضية ترامب: ما قيمة 400 مليون دولار مقارنة بالأصول التي أملكها؟

وسبق أن حددت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم 15 أبريل المقبل موعدا للمحاكمة في قضية احتيال في تقييم أصول منظمة ترامب، وكانت قد خفضت المحكمة الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق من نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، وأمهلته عشرة أيام لتسديد المبلغ.

وقال ترامب عبر موقع "تروث سوشال" تعليقا على قرار المحكمة إنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".

وأدين ترامب ونجلاه في وقت سابق بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب على مدار عشر سنوات بمبلغ يقدر ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على شروط قرض مواتية، ما دفع القاضي آرثر إنغورون في فبراير لإصدار قرار بدفعه غرامة مالية قدرها 454 مليون دولار.

وكرد فعل على القرار قال ترامب القضاء الأمريكي إنه اضطر لـ"بيع أطفاله" وهي أصول عزيزة عليه حتى لا يتمكن من تدمير اللص جو بايدن، وذلك بتغريمه دفع كفالة تبلغ نحو نصف مليار دولار لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك.

وسبق أن اعترفت هيئة الدفاع عن ترامب سابقا بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك في قضية تزوير سجلات محاسبة.