بريطانيا تستدعى السفير الإسرائيلى على خلفية مقتل عمال الإغاثة فى غزة

كتب أحمد عبد الرحمن

نقلت وكالة رويتزر للأنباء، خبرا مفاده أن بريطانيا استدعت السفير الإسرائيلي على خلفية مقتل عمال الإغاثة فى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

بينما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن ألمانيا طالبت إسرائيل بتحقيق شامل في مقتل عمال الإغاثة في غزة.

وأكدت مؤسسة ورلد سينترال كيتشن، أو المطبخ المركزي العالمي الخيري (WCK) أن ثلاثة من عمال الإغاثة السبعة الذين قتلوا في غزة أمس في غارة جوية إسرائيلية كانوا مواطنين بريطانيين، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وكانت المجموعة تتنقل في سيارتين مدرعتين تحملان شعار الجمعية الخيرية.

وقالت المؤسسة إن القتلى هم من المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا وفلسطين، بالإضافة إلى مواطنين أمريكيين كنديين. وقالت الجمعية الخيرية إنها علقت عملياتها في الأراضي الفلسطينية.