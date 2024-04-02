بدون متهم.. جثة في الجامعة.. سر مقتل الطالب جاك دافيس

إعداد أحمد حسني

لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت "ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

-مقتل الطالب جاك دافيس

في أكتوبر1987 بالولايات المتحدة وقعت جريمة مقتل الطالب جاك دافيس

عثر على جثة الطالب "جاك دافيس" فى بئر سلم الحرم الجامعى لجامعة "إنديانا" فى ولاية بنسلفانيا، وسط حالة من الذهول والترقب بين جميع الطلاب.

قوات الشرطة أوضحت أن سبب الوفاة هو الاختناق، بعد تعرض الطالب للقىء، ومن ثم بلع قيئه، وبالتالى تعرض للاختناق، الأمر لم يقف عند تلك الحدود فبعد عدة سنوات أصرت عائلة "جاك" على تشريح جثته لبيان الحقيقة، وأثبت التشريح أنه لم يوجد أى دليل لأى طعام فى رئة المتوفى.

وأضافت التحقيقات أنه تم العثور على ثلاثة كسور متفرقة بجمجمة الطالب المتوفى، مما أدى إلى فتح القضية مرة أخرى، ولكن بعد التحرى فترة تم غلقها مرة أخرى بداعى عدم العثور على متهم، إلا أن بعض الأصدقاء أكدوا أن جاك قد تعرض للقتل من أصدقائه وعندما قُتل بين أيديهم، ألقوا به من فوق سلم الجامعة عاريا من الخصر إلى الأسفل فى موقف للسيارات.