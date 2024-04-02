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بدء جلسة مجلس النواب لأداء الرئيس السيسي اليمين لفترة رئاسية جديدة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:21 ص
بدء جلسة مجلس النواب لأداء الرئيس السيسي اليمين لفترة رئاسية جديدة مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة مجلس النواب، لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وتقام الجلسة في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار حنفي الجبالي.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد عام 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 







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