اليوم العالمى للتوحد.. إضاءة المبانى التعليمية فى قوص بقنا باللون الأزرق

قنا صابر سعيد

أشرف عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، مساء اليوم الثلاثاء، على اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة قرار إضاءة المنشأت التعليمية باللون الازرق بالتزامن مع احتفاء الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي لمرضى التوحد، حيث تم إضاءة ديوان إدارة قوص التعليمية والمدارس التابعة له بمركز قوص باللون الازرق طبقا لتعليم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأشاد عبدالله القبانى، مدير تعليم قوص، للاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لذوى الهمم من خلال عدة دعائم تتبناها الجمهوريه الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدما تهانيه عقب أداءه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت أن يوم 2 أبريل يومًا عالميًا للتوعية بمرض التوحد في عام 2007، حيث تحتفي الأمم المتحدة بهذا اليوم كوسيلة لتأكيد وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المصابين بالتوحد على مستوى العالم على أسس متساوية وشاملة مع الآخرين. وقد احرز تقدما كبيرا في هذا المجال بفضل جهد العديد من المدافعين ومشاركة التجارب التي يعيشها الأشخاص المصابين بالتوحد على المستوى العالمي .