اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الوزراء السعودى يبحث مجالات تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف دول العالم

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:13 م
الوزراء السعودى يبحث مجالات تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف دول العالم مجلس الوزراء السعودى
أ ش أ

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بحث مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة السعودية ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.







السعودية

مجلس الوزراء السعودى

الأمير محمد بن سلمان




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