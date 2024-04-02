المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بأسوان.. تدريبات مكثفة للمشاركين.. صور

أسوان - صلاح المسن

تنفذ وزارة الشباب والرياضة عدة مشروعات مختلفة مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي يعد أحد المشروعات المبشرة بمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحداً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة، تدريبات مكثفة للشباب المشاركين في فريق المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة أسوان، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك باستكمال منظومة البطل الرياضي ورعايته من مختلف الجوانب، وذلك في إطار حرص الدولة ومؤسساتها تجاه الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية ودمجها للعمل بالمشروعات القومية المختلفة المتعلقة برعاية الموهوبين رياضيًا .

ويتم تقديم التدريبات لفريق الشباب ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بأسوان، وتحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة، ويتم تنفيذ البرنامج الفني المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

ومشروع الموهبة والبطل الأوليمبي يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع المراحل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد 2011 و2012 و2013، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال ثقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية، حيث يهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية، ويتم خلال التدريبات اختيار أفضل العناصر للانضمام للمشروع استكمالاً لسلسلة الإنجازات الرياضية.

والمشروع القومي للموهبة الرياضية والبطل الأولمبي من المشروعات الرائدة للوزارة التي يمثل البنية التحتية لإعداد الناشئين لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وتتواصل جهود إجراء اختبارات وقياسات تتبعية للوقوف على مستوى الأطفال بمحافظة أسوان ومدى التقدم وتنفيذ البرنامج الزمني والفني للمشروع، بالإضافة إلى المتابعة الإدارية وإجراء إختبارات قياس للطول والوزن وقياس للسرعة والرشاقة والمرونة والتوازن والتوافق والقوة العضلية.

وشهد تدريب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بأسوان زيارة الدكتورة سارة عباس قاسم عبد المعطى، مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة اسوان، حيث زارت مركزي التايكوندو لمراحل ( البراعم و الشباب ) ويعتبر اضافة هذا التخصص إلي تدريبات المشروع بهدف تحقيق التكامل داخل التدريبات بالمشروع واكتمال المنظومة لاكتشاف أبطال قادرين علي تمثيل مصر للمنتخبات القومية في جميع البطولات القارية والأولمبية.

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى أحد أهم المشروعات القومية المعنية بإعداد أبطال قادرة على المنافسة وتحقيق إنجازات للرياضة المصرية في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة، والتى تلقى كافة أنواع الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكده دائماً الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث يعد المشروع من ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، استناداً إلى دوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

وكان قد شارك لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بأسوان في بطولة الجمهورية (الحافز الرياضي) التي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو بأربع لاعبين في مرحلة تحت 17 سنة ولاعبين في مرحلة فوق 17 سنة بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.



تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى اسوان



تدريبات مكثفة للشباب المشاركين



جانب من التدريبات



فريق المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى بأسوان