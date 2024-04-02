المشدد 10 سنوات لعاطل قتل شقيقته بسبب خلافات أسرية فى الوراق

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، متهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "عماد . س" 24 سنة ، عاطل، قتل شقيقته المجني عليها " نورهان. س"، عمدا مع سبق الإصرار بسبب اخبارها له بوجود علاقة بينها وبين آخر.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه لما استحكم الخلاف بين المتهم وبين المجنى عليها، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، وما أن قابلها نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما د فأجهز عليها خنقا بالطرحة خاصتها حتى فاضت لفظت أنفاسها الأخيرة.