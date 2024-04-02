اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسى: نشهد اليوم امتدادًا لتطور البلاد

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:57 م
الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسى: نشهد اليوم امتدادًا لتطور البلاد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهنئ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال رئيس الأساقفة، "نشهد اليوم امتدادًا لتطور ورفعة البلاد على كل المستويات، إذ بدأت المسيرة من سنوات لبناء المشروعات القومية ووضع مصر على خارطة الطريق 2030".

وفى سياق متصل، هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنصيبه لفترة رئاسية جديدة.







الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

عبد الفتاح السيسى

حلف اليمين للرئيس السيسي

موعد حلف اليمين للرئيس السيسي

حلف اليمين لرئيس الجمهورية

حلف اليمين للسيسي

مراسم حلف اليمين

ميعاد حلف اليمين

حفل تنصيب السيسى

مراسم تنصيب الرئيس السيسي

العاصمة الادارية الجديدة

تنصيب رئيس الجمهورية

حفل تنصيب السيسي ٢٠٢٤



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة