الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسى: نشهد اليوم امتدادًا لتطور البلاد

كتب: محمد الأحمدى

يهنئ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال رئيس الأساقفة، "نشهد اليوم امتدادًا لتطور ورفعة البلاد على كل المستويات، إذ بدأت المسيرة من سنوات لبناء المشروعات القومية ووضع مصر على خارطة الطريق 2030".

وفى سياق متصل، هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنصيبه لفترة رئاسية جديدة.