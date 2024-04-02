الكرملين: الهجوم الإسرائيلى على القنصلية الإيرانية فى سوريا عمل عدوانى

موسكو (أ ش أ)

وصفت الرئاسة الروسية الكرملين الهجوم الإسرائيلى على القنصلية الإيرانية فى سوريا بأنه عمل عدوانى ينتهك القانون الدولى.

وقال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، لن نتسرع فى التوصل إلى استنتاجات، ولكن على أي حال شن مثل هذه الضربات يعد انتهاكا للقانون الدولي وعملا عدوانيا، وكان الطيران الإسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين من صفوفه، هما العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وشددت طهران على أن التحقيق يجري في أبعاد الهجوم، محذرة من أن المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق إسرائيل.