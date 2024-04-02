الكركديه مشروب رمضانى يساعد فى إنقاص الوزن.. بشروط

كتبت مروة محمود الياس

بعض المشروبات الرمضانية الهامة يمكن أن تساعد الشخص على الاستفاده من فوائدها العظيمة فضلا عن إنقاصها للوزن، لمن يرغب في التمتع بالصحه والرشاقة والجسم المثالي.ووفقا لتقرير نشر في موقعtuasaude فإن الكركديه مفيد لصحة الإنسان ولا شك أنه يساعد على إمداد الجسم بالكثير من الترطيب والعناصر الصحية

تابع التقرير أن الكركديه يمكن تناوله كمشروب رمضاني صحي، ولكن يمكنه أيضا تعزيز فرص نجاح خطط إنقاص الوزن خاصة إذا كان الإنسان يتبع نظاما غذائيا صحيا خلال رمضان، فالكركديه يساعد على فقدان الوزن بشكل سليم وطبيعي لاحتوائه على الفلافونويد، فضلا عن احتوائه على مركبات تساعد على هضم الدهون والتخلص منها سريعا دون زيادة الوزن.

وأوضح التقرير أن الكركديه لديه خصائص في تقليل خلايا الدهون، وبالتالي يساعد أيضا على التحكم في الشهية، وبالتالي منع النهم والرغبة الشديدة في تناول الطعام، لذا يمكنك تناول كوب من الكركديه للمساعدة على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة بجانب اتباعك نظام غذائي صحي خالى من الدهون والمقليات والمصنعات، كذلك مليء بالخضراوات والسلطة والحصص الغذائية من البروتين الهام لبناء الجسم وتقويته.

وفي السياق ذاته قالت الدكتورة صفاء توفيق استشاري التغذية معهد التغذية أن الكركديه كمشروب صحي يعد مرطبا شديد التغذية للجسم، كما أنه يحد من الجفاف ويساعد على تنظيم الهضم، إذا ما تناولناه بحصة بسيطة دون الإسراف فيه,

إلا أنها حذرت بعض المرضى من تناول الكركديه بافراط منهم، مرضى الضغط حيث تبين أن الكركديه له تأثيرات على ضغط الدم قد يؤدي الى ارتفاعه مما قد يخل بتوازن ضغط الدم، لذا فلابد من عدم الاستهلاك المفرط للكركديه خاصه لمرضى الضغط، وكذلك لابد من اهتمام السيدات الحوامل بعدم تناول الكركديه بكمية لأنه قد يؤدي إلى اضطراب الضغط لديهن أو قد يؤدي الى اضطرابات هرمونية معينة وتأثيره القوي لذا لابد من الاهتمام بتناوله بكميات بسيطة أو الامتناع عنه أو سؤال الطبيب المختص قبل تناوله.