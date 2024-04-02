القضاء على التلوث والحفاظ على المياه.. تبطين الترع بالدقهلية.. صور

الدقهلية - محمد الحبشى

تعمل الدولة المصرية جاهدة، علي تغيير حياة المواطنين لأفضل صورة ممكنة، من خلال تقديم الدعم والخدمات، وتنفيذ المشروعات الضخمة والمختلفة، والتي تصل بالمواطن أن ينعم بحياة أفضل.

ولم تكتف الدولة المصرية بإنشاء المدن الذكية الحديثة، وتطوير المدن القديمة وإقامة مختلف المشروعات بها، وتجديد وإنشاء البنية التحتية علي مستوي الجمهورية، بل ساهمت الدولة المصرية في تغيير صورة وحياة المواطنين داخل الريف المصري.

اتجهت الدولة المصرية، لحل المشاكل بطريقة مثالية، والتي تعمل علي القضاء علي الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها المواطن، وفي نفس الوقت تكون بمثابة تغير كامل لحياة المواطن المصري في القري المصرية.

وشهدت العديد من القري المصرية، تغيير كامل عن طريق إقامة الكثير من الخدمات والمشروعات الضخمة، التي كانت تحرم منها هذه القري من قبل، ومن بين المشروعات المميزة التي أطلقتها الدولة المصرية، هي مشروع "تبطين الترع" الذي عمل علي حل الكثير من المشاكل في آن واحد، حيث عمل هذا المشروع الضخم علي القضاء علي التلوث، وعدم انتشار الفيروسات التي كانت تسبب الأمراض للمواطنين، إضافة إلي الحفاظ علي المياه من الهدر، وينتهي كل ذلك بالمظهر الحضاري والجمالي، والتي تضيفه هذه الترع المبطنة، وهذا جزء بسيط من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وتعد مبادرة "حياة كريمة" المشروع الأضخم الذى غير وجه الحياة فى الريف المصرى، وفى محافظة الدقهلية تم إدراج 26 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، شهدت تنفيذ 237 مشروعاً خدمياً وتنموياً متنوعاً فى جميع القطاعات تخدم 500 ألف نسمة بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وانتهت المبادرة من إنشاء 8 مجمعات للخدمات الحكومية المتكاملة، فى قرى كفر الترعة القديم والحصص وأبو جلال وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربينى وكفر الأطرش ورأس الخليج وكفر الوكالة، بالإضافة إلى إنشاء 8 مجمعات "زراعية - بيطرية" متكاملة لتقديم جميع الخدمات التى يحتاج إليها الفلاحون و52 مشروعاً متنوعاً فى قطاع الكهرباء و24 مركز شباب.

أما فى مجال الصناعة تم إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إقامة مشروعات استغلالاً للميزة النسبية لكل تجمع ريفى تقام به هذه المجمعات.



كما تم تنفيذ 26 مشروعاً لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى وإنشاء شبكات الألياف الضوئية، و18 محطة تليفون محمول، و22 مكتبا بريديا، و13 منشأة للتضامن الاجتماعى، و3 نقاط شرطية، بالإضافة إلى تنفيذ 4 عمارات سكنية ضمن مبادرة "سكن كريم"، وتطوير 52 طريقاً داخلياً و9 طرق رئيسية وإنشاء 9 أسواق نموذجية.

كل ذلك من خلال المرحلة الأولي فقط حتي الآن، والبدء في التنفيذ في المرحلة الثانية داخل قري المحافظة، ومن المقرر أن تقام علي 3 مراحل متتالية، لتكون بمثابة تغيير جذري لحياة المواطنين داخل قري محافظة الدقهلية.











القري-المصرية-تتجمل-من-خلال-مشروع-تبطين-الترع



تطوير-وتجميل-القري-المصرية



جمال-الريف-المصري



جمال-الريف-المصري-بعد-التطوير