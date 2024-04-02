الفلبين: تعليق الدراسة بسبب الارتفاع الخطير فى درجات الحرارة

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الفلبينية تعليق الدراسة فى مدارس العاصمة مانيلا، بسبب الارتفاع الخطير فى درجات الحرارة.

وذكرت شبكة تشانيل نيوز آشيا اليوم الثلاثاء، أن السلطات أغلقت المدارس خاصة في منطقة كويزون، الأشد ازدحامًا، بسبب وصول درجات الحرارة إلى 43 درجة، فيما منحت السلطات المحلية المدارس في مناطق أخرى خيار التعليم عن بعد.

كما امتدت القرارات إلى مئات المدارس بمقاطعة ميندناو الجنوبية، حيث علقت الدراسة أو قللت ساعات اليوم الدراسي لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت سلطات الطقس المواطنين من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي لحدوث تشنجات حرارية وضربات شمس.