العراق: ضرورة توفير أفضل التجهيزات للقوات المسلحة لمواجهة التحديات

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، ضرورة الاهتمام بالتدريب والتطوير، وتوفير أفضل المستلزمات والتجهيزات للقوات المسلحة العراقية، بما يمكنها من الردّ والتحرك في أداء الواجب ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، أياً كان مصدرها ونوعها.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"- أن ذلك جاء خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتسليح، الذي خُصص لبحث تعزيز قدرات تشكيلات وزارة الدفاع في جوانب التسليح والتجهيز العسكري.



وشهد الاجتماع البحث في أهم الإجراءات المتخذة لدعم القدرات القتالية والميدانية للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في إطار المضي بإستراتيجية الحكومة الساعية إلى تمكين وتطوير قابليات القوات المسلحة والتشكيلات الأمنية، والتأكيد على أهمية تنويع مصادر التسليح، ورفع الكفاءة التكنولوجية في مختلف الصنوف والوحدات الفعالة.