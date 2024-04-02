الصين تدين الهجوم الإسرائيلى على السفارة الإيرانية فى سوريا

بكين (أ ش أ)

أدانت السلطات الصينية الهجوم الإسرائيلى الذى استهدف السفارة الإيرانية فى العاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، فى مؤتمر صحفي في بكين، إن بلاده تدين بشدة الهجوم على السفارة الإيرانية بسوريا، وتؤكد أنه لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية.

وأضاف وانج وفقًا لما أوردته شبكة سي جي تي إن الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني، أنه ينبغي احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن الصين تعارض أي أعمال تؤدي إلى تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك تعقيبًا على إعلان السفارة الإيرانية لدى سوريا استهداف مبنى القنصلية الإيرانية الواقع بجوار السفارة بستة صواريخ إسرائيلية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص من موظفي السفارة.