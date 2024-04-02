الشئون الدينية بالمسجد النبوي: تفعيل مبادرة الاصطفاء فى تعظيم مسجد المصطفى

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فعَّلت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مبادرة "الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى" في شهر رمضان المبارك، التي تعدُّ الأولى من نوعها لتعزيز أهداف رئاسة الشؤون الدينية المرسومة وفق خطتها الرمضانية لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي الديني.



وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)، الإثنين الأهمية التي تمثلها المبادرة في غرس آداب رعاية المسجد النبوي الشرعية، وثقافة تعظيمه في نفوس المسلمين عامة وزائريه خاصة، مما ينعكس على التفاعل الإيجابي في خلق البيئة الروحانية بالمسجد النبوي خصوصًا في العشر الأواخر من الشهر الكريم.



وأضاف أن المبادرة تنطلق من صميم رسالة ومرتكزات الحرمين الشريفين الدينية، وضرورة تفعيلها وترسيخ مفهومها وثقافتها عبر حزمة من المناشط الإثرائية المعزِّزة، مشيرا إلى مكانة المسجد النبوي في التاريخ الإسلامي، وفي أفئدة المسلمين، مما يحتم على القاصدين والزائرين التأدب فيه وتوقيره ورعايته حق الرعاية وتعلم آداب زيارته، لا سيما أدب خفض الصوت رعايةً لجناب الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).



وترتكز مبادرة "الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى" على تفعيل الجوانب التي تعزز تعظيم المسجد النبوي الشريف في قلوب المسلمين عالميًا، وتثري تجربة الزائرين دينيًا من خلال إقامة اللقاءات وعقد الحوارات الدينية والثقافية والفكرية المعنية بأحكام وآداب المسجد النبوي، والسلام على النبي ﷺ وصاحبَيه وزيارة الروضة الشريفة، والتعامل مع المصلين.