اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السفير السعودى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:06 م
السفير السعودى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة أدائه اليمين الدستورية السفير السعودى أسامة نقلى
أ ش أ

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هنأ أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.


وقال السفير - على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الثلاثاء "أتقدم بأسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مع أطيب الأمنيات للشقيقة مصر بمواصلة مسيرة البناء والنماء في ظل أمنها واستقرارها وازدهارها".


وأضاف " يشرفني أن أشيد بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة البلدين تعزيزها وتنميتها في خدمة المصالح المشتركة، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين".







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