السديس: الدروس العلمية محور أساسى لنشر رسالة الحرمين الشريفين عالميا

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أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرسالة الوعظية والتوجيهية والإرشادية والعلمية لأعضاء هيئة كبار العلماء، وأئمة الحرمين، والعلماء تعد محورا أساسيا في نشر وبث رسالة الحرمين الشريفين الدينية عالميا.

وثمَّن السديس جهود أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة الحرمين والعلماء في تفعيل الجانب التوجيهي والإرشادي والتوعوي، ونشر العلم النافع والعناية بقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين عالميًا عبر إقامة البرامج والدروس العلمية للزوار وطلبة العلم والمعتمرين من أنحاء العالم، واستثمار التقنية والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمنصات الرقمية لتصل المستهدفات العلمية والدينية لأكبر فئة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين في مختلف أنحاء العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وتضاعفت برامج الدروس التوجيهية والعلمية التي أعدتها رئاسة الشؤون الدينية طوال شهر رمضان المبارك، وبشكل خاص خلال العشر الأواخر، إذ لا يخلو ركن من أروقة الحرم الشريف من الدروس الدينية في العلوم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة في مختلف التخصصات كالفقه، والعقيدة، والأصول، والتفسير، والسيرة النبوية، فضلًا عن التوجيه والإرشاد الديني؛ عقب صلاة التراويح وعقب صلاتي الفجر والعصر.

وفي السياق، ضاعفت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في رفع مستوى النظافة في المسجد الحرام وساحاته الداخلية والخارجية والسطح والتوسعة السعودية ومداخل وممرات المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان عن طريق 4000 عامل وعاملة.

وتكثف الهيئة برامج أعمال النظافة والصيانة والتعقيم وتزويدها بأجود أنواع المنظفات وبأحدث المعدات الآلية ودعم الكوادر البشرية لتطوير أساليب العمل ورفع مستوى الأداء ليظهر المسجد الحرام بأبهى حلة على مدار الساعة.