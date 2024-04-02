الرئيس يجدد مصانع قطاع الأعمال.. 82 مليار جنيه أرباح و6 مليارات دولار صادرات

كتب عبد الحليم سالم

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصانع قطاع الأعمال ‏العام والتي شهدت انطلاقة كبيرة خلال حكم الرئيس، حيث تحول القطاع من تحقيق خسائر كبيرة ومن شركات تعاني من التصفية إلى قطاع رابح يساهم بشكل كبير في ضخ استثمارات جديدة في الشركات والمساهمة في زيادة الصادرات، وفي توفير موارد للخزانة العامة للدولة.

وفق الأرقام الرسمية، حققت الشركات أرباحًا غير مسبوقة بلغت 82 مليار جنيه خلال حكم الرئيس .

كما بلغ متوسط الارباح 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.

وبلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام المالي 2022.

كما تم توريد 19مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوى 900 مليون جنيه، بخلاف الشركة الشرقية ايسترن كومباني التي ساهمت بنحو 600 مليار جنيه للخزانة العامة منفردة خلال 10 سنوات.

ووفق الإحصاءات بلغت صادرات القطاع نحو 6 مليارات دولار خلال 10 سنوات، فيما بلغت الاستثمارات 310 مليارات جنيه لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية.