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الرئيس السيسي يوقع فى سجل الشرف بالنصب التذكارى بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:19 م
الرئيس السيسي يوقع فى سجل الشرف بالنصب التذكارى بالعاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في سجل الشرف، بالنصب التذكاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".







عبد الفتاح السيسى

حلف اليمين للرئيس السيسي

موعد حلف اليمين للرئيس السيسي

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