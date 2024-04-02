اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخطوط الجوية النمساوية تلغي 92 رحلة بعد بسبب الإضراب

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:24 م
الخطوط الجوية النمساوية تلغي 92 رحلة بعد بسبب الإضراب الخطوط الجوية النمساوية
أ ش أ

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أعلنت الخطوط الجوية النمساوية اليوم الثلاثاء، عن إلغاء 92 رحلة بعد غد الخميس بسبب إضراب جديد لموظفي الشركة بعد اسبوع واحد من إضراب مماثل.

وقال بيان لإدارة الشركة اليوم الثلاثاء، إن اجتماع قيادات الشركة مع نقابة عمال الشركة لم يسفر عن أي تقدم في الخلاف الحالي حول تعديل الأجور.

ولفت البيان إلى أنه تم بالفعل إبلاغ الركاب المتأثرين البالغ عددهم حوالي 8 آلاف راكب وتسهيل إجراءات إعادة الحجز لهم، حيث كان من المقرر في الأصل تسيير 325 رحلة جوية يوم الخميس.

يشار إلى أن النقابة العمالية لموظفي الشركة تدعو إلى تعديل مستوى أجور القوى العاملة في الخطوط الجوية النمساوية ليتوافق مع مستوى مجموعة " لوفتهانزا" القابضة ومع ذلك لم تظهر الشركة النمساوية حتى الآن أي نية للامتثال لهذا الأمر.

وقدرت شركة الطيران النمساوية الأضرار المالية الناجمة حتى الآن عن الاضرابات بنحو 24 مليون يورو.







الخطوط الجوية النمساوية

إضراب الخطوط الجوية النمساوية

رحالات الخطوط الجوية النمساوية

الخطوط النمساوية




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