الخارجية البريطانية تستدعى سفير إسرائيل عقب مقتل 3 عمال إغاثة بريطانيين بغزة

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استدعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء السفير الإسرائيلي في لندن في أعقاب مقتل 7 عمال إغاثة بينهم 3 مواطنون بريطانيون في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.



وقالت وزارة الخارجية - في بيان أورده تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) - "أعربنا عن إدانتنا المطلقة للقتل المروع لسبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة وورلد سنترال كيتشن من بينهم 3 مواطنون بريطانيون"، مضيفة أن المملكة المتحدة تطالب بإجراء تحقيق سريع وشفاف.



وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعرب - في وقت سابق - عن حزنه وصدمته الشديدين جراء الحادث، مضيفا أن هناك أسئلة يجب أن تقدم لها إجابات.



ولقي سبعة عمال إغاثة بينهم بولندي وأسترالية مصرعهم جراء استهداف سيارتين تابعتين لمنظمة "وورلد سنتر كيتشن" الإغاثية (المطبخ المركزي العالمي) بعد تخزين مواد إغاثية وصلت إلى غزة في مخزن تابع للمنظمة. وتقول المنظمة إن تحركات السيارتين اللتان كانتا تحملان شعار المنظمة تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.