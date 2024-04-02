اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق محل بمنطقة ميت نما بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:29 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق محل بمنطقة ميت نما بشبرا الخيمة حريق - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق شب في محل بعقار مكون من 5 أدوار بمنطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة، دون خسائر فى الأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الواقعة وبيان سبب الحريق وملابساته وطلب تحريات المباحث.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالى بنشوب حريق في عقار مكون من 5 أدوار وانتقلت أجهزة الحماية المدنية، حيث تم الدفع بسيارتى أطفاء.

 

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب  الحريق في الدور الأرضي بمحل ملابس في عزبة ميت نما بجوار مسجد الغنى الحميد، وتمت السيطرة علي الحريق دون وجود مصابين، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.







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