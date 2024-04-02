اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجزائر: إرسال 168طن مساعدات غذائية وأدوية إلى مطار العريش لصالح غزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:54 ص
الجزائر: إرسال 168طن مساعدات غذائية وأدوية إلى مطار العريش لصالح غزة مساعدات
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية،الإثنين، إرسال 168 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش، على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية، ليتم إدخالها فيما بعد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.


وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المساعدات تشمل المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والخيم، ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري.


وأضاف البيان أن هذه العملية "تأتي مرة أخرى لتعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض للعدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال".







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