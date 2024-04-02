اليوم السابع
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البورصة المصرية.. تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.28% بجلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:55 م
البورصة المصرية.. تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.28% بجلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.879 تريليون جنيه. 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 27934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34113 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 11904 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 9096 نقطة.

 







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