البترول: خطة استكشافية لمناطق تواجد خام الفوسفات على مساحة 7 كيلو متر2

كتبت -مروة الغول

وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال اعتماد الجمعية العامة لنتائج أعمال عام 2023 لشركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، واديكو، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التحية لكل العاملين فى الشركة، على ما تحقق من نتائج وحثهم على الاستمرار وتحقيق المزيد من التقدم والتطوير، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للشركة كإحدى الكيانات التى تتميز بطبيعة نشاط تعدينى مميز بقطاع البترول المصرى.

وخلال الجمعية عرض المهندس أمجد غنيم رئيس الشركة أبرز إنجازاتها وأنشطتها خلال عام 2023 ، وأنها استطاعت تحقيق كامل الخطة التسويقية للعام ، وإجمالى إيرادات نشاط بلغ 712 مليون جنيه بمجمل ربح بلغ 433 مليون جنيه ، فيما بلغ صافى الربح 341 مليون جنيه وأنها قامت بحفر 700 بئر استكشافى على مساحة 7 كيلومتر مربع ونتج عن ذلك تأكيد احتياطى تعدينى 5ر2 مليون طن بمتوسط تركيزات 24%- 30 % وأنه تم طرح مناطق استخراج خام فوسفات لكمية 900 ألف طن ، كما تم إنتاج 700 ألف طن من خامات الفوسفات الخشن و490 ألف من الخامات الناعمة وتم بيع كمية 580 ألف من الخامات الناعمة ، بالإضافة إلى إنتاج وتسويق 155 ألف طن من خام الكاولين الرملى ، مشيراً إلى تحقيق 500 الف ساعة بدون وقت ضائع خلال العام، وفيما يخص المسئولية المجتمعية لفت لمشاركة واديكو فى تطوير وتنمية قرية نجع العرب – الاقصر والتى تم افتتاحها خلال شهر يناير 2024 .



وأضاف أنه خلال العام 2024 تنفذ واديكو خطة عمل تعتمد على عدة محاور لتنمية واستدامة الأعمال من خلال التوسع فى عمليات( الاستكشاف – الاستخراج – الإنتاج ) وزيادة حصة شركة واديكو من السوق المصرى وتطوير الأعمال وذلك من خلال التطوير الموسسى وتعظيم القيمة المضافة وفتح آفاق للتسويق الخارجى (التصدير) وتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة للعاملين وتنمية المهارات ورفع كفاءة الأداء، وقيامها بربط كامل لمواقع العمل ( إنتاج – كسارة - مخازن - موازين) بالمقر الإدارى وتفعيل الحوكمة والتحول الرقمى ، كما تم ربط الميزان بنظام ال ERP لإحكام عملية التشغيل وإرساء مبادىء الحوكمة لتكون شركة واديكو أول شركة فى مجال التعدين تطبق نظم الحوكمة على مواقع التشغيل و تكون نموذجاً يحتذى به.



