الأمم المتحدة تنفى تلقى مقترح إسرائيلى بتفكيك الأونروا

كتبت: هند المغربي

نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ما أثير بشأن تقديم حكومة إسرائيل وثيقة أو مقترحا لتفكيك وكالة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الفلسطينيين الأونروا وأن المقترح تم تقديمه لمسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل وأحالوه إلى الأمين العام.

وقال دوجاريك إن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لم يتلق مثل هذه الوثيقة، مؤكدا سيظل موقفنا بشأن الأونروا ثابت، وهو أنها تعد شريان حياة للأمل وتقديم الخدمات لملايين الفلسطينيين في المنطقة بما في ذلك في غزة، وهي في الوقت الراهن العمود الفقري لعملياتنا الإنسانية هناك.

وذكرت الأونروا في أحدث تقرير لها أن القوات الإسرائيلية واصلت عملياتها العسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وتهجير وتدمير المنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية، كما استمرت الغارات الجوية والقصف في شمال غزة وخان يونس ورفح.

وأشارت تقديرات الأونروا إلى أن نحو 1.2 مليون شخص يعيشون الآن في رفح الفلسطينية، غالبيتهم العظمى في ملاجئ رسمية وغير رسمية، مبينة أنه حتى 30 مارس، نزح ما يصل إلى 1.7 مليون شخص، أي ما يفوق 75% من السكان في جميع أنحاء قطاع غزة، نزح غالبيتهم عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى التنقل بشكل متكرر بحثا عن الأمان.

