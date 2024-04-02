اعترافات لصوص المقابر فى مطاي: نفذنا 3 جرائم بأسلوب الخلع

كتب سليم على

أدلى عاطلان أمام جهات التحقيق في المنيا، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر فى مركز مطاي.



وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفا بارتكاب 3 جرائم سرقة سابقة بأسلوب الخلع ، وبالضغط عليهما ارشدا عن مكان المسروقات داخل منزل أحدهما.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.



عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.