ارتفاع سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو ويسجل 88.93 دولار

كتبت - مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمى اليوم تسليم شهر يونيو القادم 88.93 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 1.25دولار مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين والبالغ 87.68 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 80.85 دولار للبرميل، مرتفعا 2.10دولار مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضى.



استهلت أسعار النفط تعاملاتها الآسيوية اليوم مرتفعة، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب، مما أدى إلى صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 37 سنتًا إلى 87.79 دولار للبرميل ،كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 32 سنتًا إلى 84.03 دولار للبرميل.