ارتفاع التضخم فى إيطاليا وإسبانيا خلال مارس وانخفاضه فى فرنسا

فاطمة شوقى

سجلت إيطاليا ، ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو ، ارتفاعا جديدا فى مارس 1.3% مقارنة بـ0.8% فى فبراير، كما ارتفع التضخم فى إسبانيا بنسبة 3.2%، حسبما قالت وكالة الاحصاء الأوروبية استات.

وأظهرت بيانات رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن التضخم فى فرنسا استمر في التباطؤ في مارس، بينما ارتفع في إيطاليا ، مما عزز الآمال فى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.



وانخفض التضخم الفرنسي إلى 2.3%، مقارنة بنسبة 3.0% في فبراير، وفقًا للأرقام المؤقتة الصادرة عن معهد الإحصاء، كماتباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل حاد الشهر الماضي إلى 1.7% من 3.6% في فبراير، في حين ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 10.7%، بانخفاض عن 18.7% في الشهر السابق.



وتباطأت الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين إلى 0.2% في مارس في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد زيادة قدرها 0.9% في فبراير.



وأوضح المعهد أن "هذا التباطؤ يرجع إلى الانخفاض الطفيف في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز والمنتجات النفطية".



وهذا الرقم أقل من 1.5% المتوقع في استطلاع بلومبرج للمحللين ويظل أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لمنطقة اليورو.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم من دول منطقة اليورو على أمل أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف سياسته النقدية في يونيو.