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إنشاء مجزر نصف آلى بمدينة السباعية بتكلفة 9 ملايين جنيه

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:50 م
إنشاء مجزر نصف آلى بمدينة السباعية بتكلفة 9 ملايين جنيه نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الإستثمارية
أسوان- صلاح المسن

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تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اليوم، مشروع المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مجزر نصف آلى مطور بمدينة السباعية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، على مساحة 3 ألاف م2 ، وبتكلفة 9 مليون جنيه ، كما تفقدت مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية القديم، وإنشاء مبنى إدارى إستثمارى بمدينة البصيلية.


وأثناء الجولة التفقدية، لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024، برفقة محمود عليان رئيس مدينة السباعية، ونور حسانين سكرتير مدينة البصيلية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية للإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية ، حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

ولفتت  نائب محافظ أسوان، إلي أن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية تضع أيدينا على أى أوجه قصور أو سلبيات يتم رصدها ، وتم التوجيه الفورى بتلافيها لتحقيق النجاح لهذه المشروعات وإنجازها بشكل نموذجى وفقاً للتصميمات الهندسية الخاصة بكل مشروع منها .


كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بمختلف مدن ومراكز المحافظة بنطاق مدينتى البصيلية والسباعية بمركز إدفو.

 







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