إنشاء مجزر نصف آلى بمدينة السباعية بتكلفة 9 ملايين جنيه

أسوان- صلاح المسن

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اليوم، مشروع المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مجزر نصف آلى مطور بمدينة السباعية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، على مساحة 3 ألاف م2 ، وبتكلفة 9 مليون جنيه ، كما تفقدت مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية القديم، وإنشاء مبنى إدارى إستثمارى بمدينة البصيلية.



وأثناء الجولة التفقدية، لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024، برفقة محمود عليان رئيس مدينة السباعية، ونور حسانين سكرتير مدينة البصيلية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية للإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية ، حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

ولفتت نائب محافظ أسوان، إلي أن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية تضع أيدينا على أى أوجه قصور أو سلبيات يتم رصدها ، وتم التوجيه الفورى بتلافيها لتحقيق النجاح لهذه المشروعات وإنجازها بشكل نموذجى وفقاً للتصميمات الهندسية الخاصة بكل مشروع منها .



كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بمختلف مدن ومراكز المحافظة بنطاق مدينتى البصيلية والسباعية بمركز إدفو.