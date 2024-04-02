اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 02:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:38 ص
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا انقلاب ميكروباص- أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا عند الكيلو 42.

تلقى اللواء  مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الطريق الصحراوي الغربي عند الكيلو 42، وتبين إصابة 6 أشخاص وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الطريق الصحراوي الغربي عند الكيلو 42.


تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


 







انقلاب سيارة

إصابة 6 اشخاص

محافظة قنا

اخبار قنا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة