إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا عند الكيلو 42.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الطريق الصحراوي الغربي عند الكيلو 42، وتبين إصابة 6 أشخاص وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الطريق الصحراوي الغربي عند الكيلو 42.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



