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إحالة 3 أشخاص فى الهرم للمحاكمة بتهمة استعراض القوة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 03:20 م
إحالة 3 أشخاص فى الهرم للمحاكمة بتهمة استعراض القوة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة المتهمين بإطلاق النار فى شارع الهرم لفرض السيطرة على أصحاب المحلات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل قاطنى المنطقه وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادى به والتأثير فى إرادتهم لفرض سطوتهم عليهم، بأن توجهوا إلى محل شهير محل إقامه المجنى عليه الأول - بحيله انطلت عليهما - مفتعلين معه شجارا، مشهرين اسلحتهم الناريه – محل التهم سابقه الوصف - مطلقين منه اعيره ناريه فى الهواء، ليفرضوا سطوهم عليهم بالمنطقة، وكان من شأن فعلتهم إلقاء الرعب فى سكان المنطقة وأصحاب المحلات.







استعراض القوة

الجنايات

اخبار الحوادث

أمن الجيزة

شارع الهرم



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