إحالة المتهم بالتعدى على طفلة بأكتوبر للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة المتهم بالتعدى على الطفلة ندى إلى محكمة الجنايات وجاء بأمر الإحالة أن المتهم تعدى على المجنى عليها الطفلة بغير رضاها، والتى لم تبلغ من العمر الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، إذ ارتئى فى حداثة سنها وقلة خبرتها فرصة لإشباع رغبته بأن استغل ترددها على محل إقامته واستعمل فارق البنيان الجسدى بينهما.



وهدد المتهم المجنى عليها بالإيذاء إذ لم تنصاع لأوامره وبث الرعب والفزع فى نفسها وشل مقاومتها فأذعنت له رغماً عن إرادتها فتمكن منها إلى أن أنجب منها طفلاً ثبت نسبه له على النحو الوارد بتقرير الطب الشرعى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



