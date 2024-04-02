أول ظهور للعائلة الإمبراطورية اليابانية على السوشيال ميديا بحساب إنستجرام

كتب إيهاب محمد

ظهرت العائلة الإمبراطورية اليابانية لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حساب على موقع "إنستجرام"، حيث تم إطلاق حساب @kunaicho_jp ونشرت عليه الصور الأولى للعائلة، يوم الاثنين - تحت اسم Imperial House Agency - وقد جمع بالفعل أكثر من 185000 متابع و19 مشاركة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وظهر رموز النظام الإمبراطورى القديم بحذر على المنصة، مستخدمًا ما يبدو أنه لقطات احترافية موجودة بالفعل في المجال العام، حيث أظهرت اللقطات الأولى صورًا للإمبراطور ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، والأميرة أيكو، ليلة رأس السنة الجديدة، وتم دمجها مع تسميات توضيحية مباشرة تصف ببساطة الحدث الذي يحدث في الصور.



العائلة الإمبراطورية اليابانية



الحساب الجديد

وتتنوع اللحظات المصورة بين كل شيء بما في ذلك عيد ميلاد الملك الرابع والستين ومعرض بيئي، إلى زيارة ولي العهد الأمير المهتدي بالله وولي العهد الأميرة سارة من بروناي دار السلام الشهر الماضي.

بدوره، كتب أحد مستخدمي X ردًا على إطلاق الحساب الإمبراطورى IHA: "اعتقدت أنها كانت كذبة إبريل"، وتابع: "عندما سمعت أن IHA أنشأت حسابًا على Instagram، قمت بمراجعته بسرعة، لكن بالطبع لن ينشر الإمبراطور "غداء اليوم مع (رمز تعبيري للقلب)" أو أي شيء من هذا القبيل".

وقال بعض المستخدمين مازحين إنه من الجيد أن أفراد العائلة المالكة اختاروا Instagram الأكثر "حضارية" على X، المعروف سابقًا باسم Twitter، فيما تقول السيرة الذاتية للملف الشخصي: "هذا هو الحساب الرسمي لوكالة البلاط الإمبراطوري.. سننقل أنشطة جلالة الإمبراطور والإمبراطورة".