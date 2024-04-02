اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أول ظهور للعائلة الإمبراطورية اليابانية على السوشيال ميديا بحساب إنستجرام

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:17 ص
أول ظهور للعائلة الإمبراطورية اليابانية على السوشيال ميديا بحساب إنستجرام العائلة الإمبراطورية اليابانية
كتب إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ظهرت العائلة الإمبراطورية اليابانية لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حساب على موقع "إنستجرام"، حيث تم إطلاق حساب @kunaicho_jp ونشرت عليه الصور الأولى للعائلة، يوم الاثنين - تحت اسم Imperial House Agency - وقد جمع بالفعل أكثر من 185000 متابع و19 مشاركة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وظهر رموز النظام الإمبراطورى القديم بحذر على المنصة، مستخدمًا ما يبدو أنه لقطات احترافية موجودة بالفعل في المجال العام، حيث أظهرت اللقطات الأولى صورًا للإمبراطور ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، والأميرة أيكو، ليلة رأس السنة الجديدة، وتم دمجها مع تسميات توضيحية مباشرة تصف ببساطة الحدث الذي يحدث في الصور.

العائلة الملكية البريطانية
العائلة الإمبراطورية اليابانية
 
الحساب الجديد
الحساب الجديد

وتتنوع اللحظات المصورة بين كل شيء بما في ذلك عيد ميلاد الملك الرابع والستين ومعرض بيئي، إلى زيارة ولي العهد الأمير المهتدي بالله وولي العهد الأميرة سارة من بروناي دار السلام الشهر الماضي.

بدوره، كتب أحد مستخدمي X ردًا على إطلاق الحساب الإمبراطورى IHA: "اعتقدت أنها كانت كذبة إبريل"، وتابع: "عندما سمعت أن IHA أنشأت حسابًا على Instagram، قمت بمراجعته بسرعة، لكن بالطبع لن ينشر الإمبراطور "غداء اليوم مع (رمز تعبيري للقلب)" أو أي شيء من هذا القبيل".

وقال بعض المستخدمين مازحين إنه من الجيد أن أفراد العائلة المالكة اختاروا Instagram الأكثر "حضارية" على X، المعروف سابقًا باسم Twitter، فيما تقول السيرة الذاتية للملف الشخصي: "هذا هو الحساب الرسمي لوكالة البلاط الإمبراطوري.. سننقل أنشطة جلالة الإمبراطور والإمبراطورة".







العائلة الإمبراطورية اليابانية

الإمبراطورية اليابانية

اليابان

مواقع التواصل الإجتماعى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة