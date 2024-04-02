أكاديمية معلمى التعليم الفنى تتيح التقدم على دورة تدريب المدربين.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقدم لدورة تدريب المدربين والتي تهدف إلى تأهيل المشاركين تأهيل علمي ومهاري واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بعد اجتياز البرنامج التدريبي بكل مراحله، وذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني (TVETA)، ومشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تقدم دورة تدريب المدربين فرصة قيمة لمجموعة من المعلمين والموجهين في مجال التعليم الفني العام والتعليم المزدوج التطوير مهاراتهم وتأهيلهم ليصبحوا مدربين معتمدين في إحدى الأربع مسارات المتاحة.

- المسار الأول: تدريب المدربين على الحقائب التربوية يهدف هذا المسار إلى تدريب المدربين على تقديم الحقائب التربوية، مما يعزز قدرتهم على نقل المعرفة والمهارات للمعلمين بشكل فعال.

- المسار الثاني: تدريب المدربين على حقائب الدمج لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يشمل هذا المسار تزويد المدربين بالمعرفة والتقنيات المتخصصة لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول التعليم الفني، مما يؤمن بيئة تعليمية آمنة وشاملة.

- المسار الثالث: التدريب على إعداد حقائب تدريبية يهدف هذا المسار إلى تأهيل المدربين لتصميم وتطوير حقائب تدريبية في مجالات مختلفة، مما يمكنهم من تصميم تجارب تعليمية فعالة مؤثرة.

- المسار الرابع: تدريب على مهارات الإرشاد ومتابعة أداء المعلمين داخل الفصول وتوجيههم نحو طرق تدريس متنوعة يهدف هذا المسار إلى تدريب المدربين على اكتساب مهارات الإرشاد الأساسية لمتابعة أداء المعلمين في الفصل وتقديم الدعم اللازم.

- سيتعلم المدربون طرق تدريس متنوعة واستراتيجيات مختلفة لتعزيز فعالية المعلمين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم للدورة التدريبية لمعلمي التعليم الفني وهي كالأتي:-

- أن يكون المتقدم من معلمي أو موجهي التعليم الفني.

- أن يكون المتقدم من أحد المهن التالية الكهرباء - الالكترونيات - الميكانيكا - سيارات - سياحة وفندقة - صناعة الأخشاب زراعة - تشييد وبناء).

- المستوى الوظيفي معلم على الأقل السن لا يزيد عن 50 سنة في تاريخ التقديم.

- التمكن من المصطلحات باللغة الإنجليزية الخاصة بمجال التخصص.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- يفضل من لديهم خبرة في التعليم القائم على الجدارات للمدربين الفنيين).

- يفضل من لديهم خبرة تدريبية سابقة.

- يمتنع عن التقدم المنخرطين في أعمال تدريبية أخرى بجانب عملهم الأساسي كناقلي خبرة وحدات تيسير الانتقال إلى العمل وغيرهم.