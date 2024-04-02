أستراليا: نسعى للتأكد من مقتل أحد مواطنينا في غزة

أحمد علوى

قالت وزارة الخارجية الأسترالية الإثنين إنها تسعى إلى التأكد من تقارير أفادت بمقتل أحد مواطنيها فيما يشتبه بأنها غارة جوية إسرائيلية في غزة.

وأضافت في بيان "تسعى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بشكل عاجل إلى تأكيد التقارير التي تفيد بأن عامل إغاثة أستراليا لقي حتفه في غزة". وأردفت "هذه التقارير مؤلمة للغاية".

ووفق المكتب الإعلامي للفصائل الفلسطينية، فإن خمسة موظفين على الأقل من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية، قتلوا في الضربة الإسرائيلية.

ومن بين القتلى أشخاص من بولندا وأستراليا ومواطنا بريطانيا، بالإضافة إلى فلسطيني أيضا.