أسباب غير شائعة وطرق العلاج للتخلص من آلام منتصف الصدر

كتبت مروة محمود الياس

أن تشعر بألم في الصدر لا يعني ذلك أنها نوبة قلبية أو مشكله في صدرك، فهناك بعض الاسباب التي قد تسببها حالة الألم أو الوجع الذي يأتيك في صدرك، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع redelor

بعض الآلام التي تأتيك في الصدر والأوجاع المختلفة في منتصفه قد يكون سببها الغازات وهو سبب ليس بشائعا فهو ألم يكون حادا جدا في الجانب الأيسر من الصدر لدى الكثيرين، غالبا ما يصيب هذا الألم من يعانون من صعوبة التبرز، ويكونون مصابون بالإمساك المزمن لفترات طويلة فيحدث لديهم هذا الألم في الجانب الأيسر من الصدر، بل يكون في كثير من الأحيان ألم شديد الحدة يشعر المريض بالخوف والهلع

تابع التقرير موضحا أن هذا الألم يذهب ويأتي وقد يختفي فجأه بعد أن يكون حادا جدا، ويزيد مع فكره انحناء الشخص لالتقاء شيء ويزيد مع فكرة انحناء الشخص لاسفل ويقل كلما كان الإنسان منتصبا وواقفا

يمكن عند الشعور بهذه الحالة التوجه للطبيب المختص الذي يعمل على تخليص البطن من الإمساك أو صعوبة التبرز التي أصابها، فضلا على أهمية تناول المشروبات العشبية الدافئه في تلك الحالة يخفف من آلام البطن وآلام الصدر أيضا لأنه يقضي على حاله الإمساك المزمن، فإذا كنت مريض إمساك مزمن فلابد من زيارة المختص دوريا للتخلص من هذه المشكله واعراضها التابعة

الحالة النفسية السيئة ونوبات التوتر والقلق الحاد تؤثر بشكل كبير على الجسم وتسبب له أعراضا مرضيه، عندما تمر بموقف كان فيه القلق والتوتر هو الأساس، فيمكن أن يسبب ذلك لك آلام شديدة بالصدر بمجرد انتهائه بل أن هذا العرض وآلام الصدر المتكرره تزيد فرص الإصابة بها وتكون عرضا شائعا لدى من يعانون من نوبات الهلع أو نوبات القلق الحاد، قد يصاحب هذا العرض بعض الأعراض الأخرى منها بسرعة شديدة في التنفس العرق الزائد والشعور بالغثيان واضطرابات حادة في الأمعاء وتسارع في ضربات القلب

ولا شك أن الهدوء ومحاولة الخروج من حالة التوتر والقلق هما العلاج السليم في تلك الحالة



