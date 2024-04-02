أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب.. قال الرئيس السيسى أن حماية أمن مصر القومى أولوية وهناك عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه وهناك إصلاح مؤسسى شامل لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، كما أكد تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات مصر الاقتصادية.

وإلى أهم الأخبار

خطاب التنصيب.. الرئيس السيسى: حماية أمن مصر القومى أولوية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا.

الرئيس السيسي: هناك عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا، يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا في سباق مع الزمن، فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحد.

قبل عيد الفطر.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بسبب نوعية الملابس

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، عددا من النصائح المهمة للمواطنين، وذلك تزامنا مع الأجواء الحارة التى تشهدها البلاد وقبل أسبوع تقريبا من عيد الفطر المبارك.

رئيس مجلس النواب للرئيس السيسي: نعاهدكم على دعم البناء والتنمية بكل إخلاص

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن التاريخ يشهد على الكثير من الشخصيات الرائدة والقادة الذين واجهوا بشجاعة وثبات واثبتوا ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، متابعا: "في هذه الأوقات الفاصلة يحتاج الوطن أصحاب المواقف القوية القادرين على تجاوز العقبات بثقة واقتدار، ولا يخفي علينا أن الطريق نحو التقدم محفوفا بالصعوبات، ولكن التاريخ أكد الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة والثبات على الحق دوما ما يصنعان الفارق".

الرئيس السيسي يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لفترة رئاسية جديدة

أدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وزارة التعليم: امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من منهج الترم الثانى

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بالالتزام بمنهج الفصل الدراسي الثاني أثناء وضع وإعداد أسئلة امتحان نهاية العام الدراسى، مشددة على أهمية وضع الأسئلة من منهج الفصل الدراسي الثاني فى إطار مواصفة كل مادة على أن يكون الامتحان نسبى ومتزن ويراعى الفروق الفردية بين الطلاب.

مصر تدين هجوماً استهدف موظفى إغاثة دوليين فى غزة وتطالب بفتح تحقيق

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الغارة الجوية التى استهدفت موظفى إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمؤسسة المطبخ المركزى العالمى "وورلد سنترال كيتشن"، مما اسفر عن مقتل 7 أشخاص تابعين لجنسيات مختلفة.

السكة الحديد تشغل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر من السبت المقبل

قررت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تشغيل عدد من القطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 6/4/2024 إلى 20/4/2024 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

دعاء ليلة القدر ..اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار..وصل قطار رمضان إلى العشر الأواخر ، حيث خص الله تعالى بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم؛ فهناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة 21 الشهر الجارى

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة بعدد 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة سكنية لجميع المراحل بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، اعتباراً من يوم الأحد 21/4/2024، وحتى يوم الأربعاء 4/6/2024.

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم.. انخفاض بمستهل التعاملات

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 بالتعاملات الصباحية مع تراجع محدود في أسعار كافة الأعيرة المتداولة في السوق بحوالي 25 جنيها بختام تعاملات أمس، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3075 جنيها.