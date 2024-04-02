أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 2-4-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-4-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.879 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وسيتي للتحاليل الطبية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وكونتكت المالية القابضة.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.879 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 604.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.93%، والعرب على 5.76%، واستحوذت المؤسسات على 30.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 45 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، 79 مليون جنيه، 95.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 229.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 27934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34113 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 11904 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 9096 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 7536 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 1.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية عدد 169.9 ألف سهم، وباعت إدارة شركة جي بي كوربوريشن 693.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 175 سهمًا، 1364 سهم، 337 سهمًا، 2 مليون سهم، 38 ألف سهم، 6151 سهم، 33 ألف سهم، 267.7 ألف سهم، على التوالي.

واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 3 آلاف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 213 ألف سهم، 4 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 5550 سهم.

سيتي لاب



أعلنت شركة سيتي لاب للتحاليل الطبية، موافقة مجلس إدارة على شراء سلسلة معامل كايرو كلينيكال لاب من خلال الاستحواذ على الأصول والعقود والعلاقة التجارية بقيمة 55 مليون جنيه، ويتم سداد صفقة الشراء ما بين 10 ملايين جنيه كدفعة مقدمة عند التوقيع على مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ، وذلك من التمويل الذاتي للشركة، و45 مليون جنيه يتم سدادها دفعة واحدة في 1 أغسطس المقبل تمويلًا من بيع أسهم المؤسسين إلى تحالف شركة قمة المشرق الطبية.

الدولية للأسمدة



أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه ليصبح 500 مليون جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 90 مليون جنيه ليصبح رأس مال الشركة المصدر 135 مليون جنيه عن طريق الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2023.