5.2 مليون سيارة ملاكى مرخصة فى مصر بنهاية 2023.. و2.6 مليون مركبة بالقاهرة

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات نشرة حصر ‏المركبات المرخصة في نهاية ديسمبر الماضي صدارة السيارات لقائمة المركبات المرخصة خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة نحو 5,6 مليون سيارة بنسبة 55.8٪ من إجمالي المركبات، وحازت السيارات الخاصة (ملاكي) على العدد الأكبر، بنحو 5.2 مليون سيارة بنسبة 94.3٪، تليها سيارات الأجرة بعدد 310.3 ألف سيارة بنسبة 5.6٪ وأقلها سيارات مؤقت بـ284 سيارة .

وقدرت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء، إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية بنحو 9.95 مليون مركبة في نهاية العام الماضي 2023، مقابل 9.94 مليون مركبة في الفترة المناظرة لها عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 0.04٪.

وقالت النشرة، إن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المركبات بها وبلغ نحو 2,6 مليون مركبة بنسبة 26.2٪، يليها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بـ 1,4 مليـون مركبة بنسبة 14.0٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 731.4 ألف مركبة بنسبة 7,4٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث بلغ عدد المركبات بها 41.9 ألف مركبة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركبـات ذلك في نهاية ديسمبر الماضي.