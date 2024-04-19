5 مستندات مهمة لطلب شهادة إتمام أعمال ترميم أو هدم.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثير من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب شهادة بإتمام أعمال ترميم أو هدم من المركز التكنولوجي في الحي أو المركز التابعين له، خاصة وأن المراكز التكنولوجية توفر للمواطنين عشرات الخدمات الحكومية بأسلوب ميسر ومبسط.

وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة ما يلي:

- صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب "البطاقة الشخصية" والأصل للاطلاع.

- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

- صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الترميم أو الهدم.

- تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية، أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

وتقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، عشرات الخدمات، منها الخدمات العقارية، وخدمات تراخيص المباني، وخدمات تراخيص المحلات، وخدمات توصيل المرافق (كهرباء، مياه، غاز)، وغير ذلك من خدمات.

ويضم دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمات الآتية: (الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعية، تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجاري، تعديل ترخيص محل عام، نقل رخصة محل تجارى أو صناعي، إلغاء تراخيص المحال، الترخيص بإعلان، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل صناعى أو تجاري، ترخيص بفتح محل عام، نقل رخصة إشغال طريق فى حال التنازل).