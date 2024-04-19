196 عمارة بمدينة بدر لسكن موظفى العاصمة الإدارية بنسبة تنفيذ 98.5%

كتب أحمد حسن

قال جهاز مدينة بدر، إن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية "زهرة العاصمة"، والتي تضم 196 عمارة بها 4704 وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ للعمارات إلى 98.5%.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع عمارات سكن موظفي العاصمة الإدارية " زهرة العاصمة " المرحلة الثانية، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية بالمدن الجديدة، واستمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بمدينة بدر، كما تفقد أعمال الطرق وتنسيق الموقع وأعمال المرافق الكهرباء.

وأشار المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، إلى أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال الطرق " أساس وأسفلت "، وتخطت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى 85%.

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، ومسئولو الجهاز، مشروع الإسكان المتوسط لعدد 44 عمارة بها 1056 وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ للعمارات 55%، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات للسكان.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، بدفع الأعمال لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعين بكفاءة وجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء، والخطة الزمنية.



سكن موظفي العاصمة الإدارية