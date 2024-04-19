12 دولة تصوت لصالح قبول العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة وامتناع دولتين

محمد جمال

صوتت 12 دولة لصالح مشروع قرار بمجلس الأمن لقبول العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، بينما امتنعت دولتين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأخفق مجلس الأمن الدولى فى تمرير مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض فى تصويت مجلس الأمن الدولى اليوم على مشروع القرار.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت - فى وقت سابق- أن واشنطن ستصوت ضد مشروع قرار مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الأمريكية -في بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية"- إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد بأن المسار عبر نيويورك في الأمم المتحدة هو أفضل طريق للمضي قدما بشأن قيام دولة فلسطينية وحل الدولتين.

ومن جانب آخر، أكدت الخارجية الأمريكية معارضة واشنطن أى تهجير أو نزوح قسرى لسكان غزة، مبينة أنها لن تقبل بأى خطة إسرائيلية لا تتجنب ذلك في رفح الفلسطينية.

وأشارت إلى أن أى عملية فى رفح تتطلب تخطيطا جديا بسبب وجود أكثر من مليون لاجئ فلسطيني هناك، لافتة إلى أن الظروف الإنسانية في غزة لا تزال سيئة وإسرائيل بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لإدخال المساعدات إلى القطاع .