11 جامعة مصرية تشارك بالمؤتمر العاشر للبحوث الطلابية بكلية التمريض جامعة قناة السويس

محمد صبحى

رحب الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس بوفود طلاب 11 كلية تمريض على مستوى جمهورية مصر العربية، في رحاب جامعة قناة السويس للمشاركة في المؤتمر الطلابي والبحثي العاشر لكلية التمريض جامعة قناة السويس، متمنياً للمؤتمر الوصول إلى توصيات ناجحة قابلة للتطبيق.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لفاعليات المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية لكلية التمريض، والذي عقد بمبنى رعاية الشباب بمسرح الأنشطة الطلابية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، وبمشاركة الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالكلية.

ضمت الهيئة التنفيذية للمؤتمر - الدكتور فريدة كامل يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هناء السيد أمين مدير وحدة الدعم الأكاديمي ومنسق الأنشطة الطلابية ومقرر المؤتمر، والدكتورة أماني نبوي عبد العزيز سكرتير المؤتمر، والطالب عمار ياسر النادي رئيس اتحاد الطلاب.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم.

وخلال كلمته - أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التمريض يمثل أحد المهن السامية، ومن يمتهنها تقع علية مسئولية كبيرة في تحسين المستوى الصحي، الذي أضحى أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المؤتمر الطلابي البحثي تقليد نعتز به، لافتاً إلى أن كلية التمريض لها تاريخ طويل في تنظيمها، حيث وصل عدد مؤتمراتها إلى عشرة مؤتمرات، مشيداً بمؤتمر هذا العام الذي يعرض أعمال وأفكار الطلاب البحثية والفنية، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أن المؤتمرات البحثية تعد بدايات ممارسة النشاط البحثي، مشيداً بالمعرض الفني والأفكار المميزة التي تم تقديمها.

وتابع موضحاً مهام مركز الدعم الأكاديمي في رعاية الطلاب (المتفوقين والموهوبين - المتعثرين - ذوي الهمم)، وتنظيم المؤتمرات الطلابية، مشيراً إلى أن المؤتمر الطلابي والبحثي العام والمنتظر عقده 6 مايو القادم سيتم إخراجه بشكل مميز ومختلف، مُعلناً مشاركة 13 جامعة من إقليم القناة وسيناء وبعض الجامعات من خارج الإقليم، وبلجنة تحكيم من الخبراء تقوم بعملها بكل حيادية، متمنياً للمؤتمر الوصول لتوصيات تشكل إضافة.

فيما أوضحت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني محاور المؤتمر التي تشمل:

. التطورات الحديثة في تكنولوجيا الرعاية رحلة التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي.

. تحسين الرعاية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومستقبل التمريض تعليم ورعاية وبحث علمي للآثار الأخلاقية والقانونية للذكاء في التمريض.

. التكنولوجيا الذكية في الممارسة التمريضية التحديات والفرص.

.التمريض الرقمي كيف يعزز الذكاء الاصطناعي تقديم الرعاية الصحية؟

مُتمنية لطلابها عروض ناجحة، ومناقشات علمية مثمرة، ولضيوف 11 جامعة مشاركة مثمرة في فاعليات المؤتمر، مُقدمة الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهما لمنظومة البحث العلمي لطلاب الكليات، واصلة الشكر إلى الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة على متابعته للوحدات على مستوى الكليات،

والأستاذ الدكتور أحمد عطيتو أستاذ الرسم والتصوير ورئيس قسم التربية الفنية جامعة قناة السويس لإشرافه على المعرض الفني الطلابي.

كما قدم الدكتور تامر شوقي كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكداً أن للمؤتمرات الطلابية للقطاع الصحي دائما ما تشهد مشاركات متميزة من جامعات أخرى، مشيراً إلى أن جميع توصيات ومخرجات المؤتمرات الطلابية البحثية سيتم وضعها محل التنفيذ.

ومن جانبها - أوضحت الدكتورة فريدة كامل أن المؤتمر هذا العام يأتي بعنوان ابتكارات الذكاء

الاصطناعي في التعليم التمريضي والممارسات و البحث العلمي، مُرحبة بكليات التمريض من الجامعات المصرية: جامعة الأزهر، بنها، كفر الشيخ، حلوان، دمنهور، 6 أكتوبر، بدر، سفنكس،

المعهد الفني للتمريض جامعة السويس، والمعهد الفني للتمريض جامعة قناة السويس،

وطلاب البرنامج المكثف في كلية التمريض، وطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وطلاب المقاصة.

ضم المؤتمر فقرات فنية من إنشاد، وشعر، وغناء.

وأفادت الدكتورة هبة السيد أن المؤتمر ناقش 11 بحث علمي، و11 بوستر، 9 ملصق علمي، فيما شارك في المعرض الفني ثلاث جامعات، وفي دوري المعلومات 7 جامعات، في مسابقة الرسم 6 جامعات.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - قدمت الدكتورة وفاء عبد العظيم درع الكلية للدكتور محمد عبد النعيم، تقديراً لدعمه لمسيرة البحث العلمي بين الطلاب.

كما قامت بتكريم الدكتور تامر شوقي والدكتور أحمد عطيتو.