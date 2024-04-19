وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين فى حريق منزل بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقي طفله مصرعه وأصيب 3 اشخاص، في حريق اندلع في منزل بقرية العجميين بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثه والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ابشواي ، يفيد بتلقيه بلاغ من شرطه النجدة يفيد تلقيه بلاغ من الأهالى بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بقريه العجميين، والذي أسفر عن وفاة طفله وإصابة شاب وسيداتين كانوا بالمنزل.





وانتقلت قوات الحمايه المدنيه وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تمت السيطرة على الحادث قبل امتداده المنازل المجاورة، نقلت سيارت الإسعاف جثمان الطفله الي مشرحه مستشفي ابشواي المركزي ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ ماس كهربائى في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق لم يكن بفعل فاعل، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.